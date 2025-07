Calhanoglu non ha mai manifestato il desiderio di andare via dall'Inter e allora per l'Inter non c'è nessun "caso". Ma è chiaro che, come ribadito anche dalle parole di Marotta, il discorso andrà affrontato. I rumors che arrivano dalla Turchia sono tanti e insistenti per ignorare la questione.

"Il tormentone prosegue. Per interromperlo, servirebbe che il diretto interessato facesse chiarezza su quali siano le sue effettive intenzioni. Invece, la sensazione è che Calhanoglu stia “cavalcando” la situazione, con l’obiettivo di trascinarla il più a lungo possibile per poi forzare la mano e ottenere la cessione a condizioni favorevoli per il Galatasaray - assicura il Corriere dello Sport -. Perché poi, alla fine, il nodo è proprio questo. L’Inter non intende alzare muri. Se Calha vuole andare nessuno lo tratterrà, ma solo ad un prezzo adeguato per il suo cartellino. Anche perché poi occorre andare a caccia di un sostituto, che non potrà essere a buon mercato. L’asticella, in questo momento, è alta: 35-40 milioni. Ma, nel momento, in cui cominciasse una vera trattativa si potrebbe abbassare. Solo che il Gala – peraltro in questo momento impegnato sul fronte Osimhen e quindi senza particolare fretta – pare tutt’altro che disposto a un investimento corposo per Calhanoglu, garantendogli già un ingaggio in doppia cifra. Ecco perché ha affidato al centrocampista il compito di riuscire a liberarsi a cifre sostenibili".

Insomma, l'Inter si sente messa in mezzo e per questo è alta l'irritazione in viale della Liberazione. Lo conferma il quotidiano romano: trapela fastidio per l’atteggiamento del numero 20. Lo scorso anno, dopo il corteggiamento del Bayern, Calhanoglu aveva chiarito in pochi giorni. Stavolta, invece, silenzio.