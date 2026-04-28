Marcus Thuram è diventato il nuovo pilota dell'attacco dell'Inter, in assenza di Lautaro Martinez. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, l'attaccante francese si è ritrovato dopo la sosta per le nazionali e il gol segnato proprio con la sua rappresentativa, in amichevole.

Dopo quella parentesi è tornato in Italia infilando cinque gol in quattro partite di campionato, raggiungendo quota cinquanta complessivamente con l'Inter, in 137 presenze. Così è arrivato a 17 centri stagionali, un altro ancora ed eguaglierà il record firmato nella passata stagione, con l'obiettivo di poterlo anche superare.

Di certo Thuram ha scelto un ottimo periodo per risorgere. Sia perché Lautaro Martinez si è dovuto fermare a lungo, in pratica riuscendo a giocare soltanto la partita contro la Roma dopo l'infortunio avvenuto in Bodo/Glimt-Inter di Champions League, sia perché aprile è il momento in cui si giocano partite fondamentali, quelle in cui i punti valgono doppi. Con il francese in grande spolvero la squadra ha segnato sedici gol in cinque partite, considerando anche la Coppa Italia. Un terzo sono del francese. Un ottimo viatico anche verso il Mondiale che, salvo sorprese nelle convocazioni, dovrebbe disputare con la Francia.