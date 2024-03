Anche il Corriere dello Sport sottolinea un fatto: "Neanche nelle sue giornate non del tutto brillanti l’Inter ora come ora sembra battibile". I nerazzurri, dopo un primo tempo comandato, sono andati in gestione e, nonostante questo, hanno portato a casa tre punti dal campo oggi più complicato del campionato.

E così le vittorie consecutive in campionato sono diventate 10, 13 in totale in questo 2024 d'oro. Decide Bisseck di testa al 37'. Dal canto suo - si legge - il Bologna non è uscito ridimensionato dalla sfida con la capolista, ma nel primo tempo la differenza è stata evidente. Ora i nerazzurri potranno dedicarsi totalmente alla partita di Madrid che vale il passaggio ai quarti di Champions.