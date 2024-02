A distanza di un anno e mezzo dall'addio di Mkhitaryan alla Roma, il Corriere dello Sport rende merito alla sfuriata di Mourinho, imbufalito per la separazione dall'armeno. L'ex United aveva 33 anni, ma il portoghese sapeva quanto ancora potesse dare al calcio. E la sua esperienza all'Inter gli dà totalmente ragione.

Mkhitaryan è uno dei pilastri dell'Inter di Inzaghi capace di arrivare in finale di Champions e ora di comandare in Serie A. Decisivo in Italia e in Europa, il centrocampista sta toccando vette altissime proprio al tramonto della carriera. E le maglie da titolare parlano da sole: 28 su 30. A lui, Inzaghi proprio non vuole rinunciare.

Sabato, all'Olimpico, sarà la quarta da ex contro i giallorossi: dopo le due panchina iniziali nella scorsa stagione, stavolta sarà titolare come anche lo scorso 29 ottobre.