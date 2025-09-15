Scocca l'ora di Josep Martinez. Anche il Corriere dello Sport anticipa la scelta di Chivu di cambiare portiere in vista del match di mercoledì contro l'Ajax.

Secondo il quotidiano romano, l'indicazione è questa e già nelle prossime ore l'avvicendamento tra i pali con Sommer potrebbe diventare definitivo. "Evidentemente, non si tratta di stanchezza, visto che lo svizzero ha ormai rinunciato alla nazionale. Forse, ha solo la necessità di ricalibrarsi mentalmente - si legge -. È stato straordinario nell’anno dello scudetto, come peraltro tutta la difesa nerazzurra. Ma già nella scorsa stagione aveva infilato qualche svarione di troppo, poi cancellato da una serie di prodezze esibite nella semifinale di Champions con il Barcellona. A dicembre, Sommer toccherà le 37 primavere e, a giugno, scadrà il suo contratto. Il futuro, insomma, non è suo. Ma anche il presente rischia di finire in discussione".