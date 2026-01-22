"A Pio Esposito è bastata la mezz’ora finale di Inter-Arsenal per far colpo anche sui tifosi inglesi". Il Corriere dello Sport commenta lo stupore generato dal giovane attaccante nerazzurro negli appassionati anglosassoni, impressionati dall'impatto avuto contro i Gunners. Soprattutto sui social, c'è stata un'ondata di complimenti inglesi a Pio.

"Ha avuto un’influenza sul match che forse neanche il tecnico spagnolo Arteta si aspettava. Lo ha costretto a un certo punto a correre ai ripari, per evitare che la miglior difesa della competizione crollasse sotto i colpi del gigante interista - si legge -. Messo ampiamente in difficoltà Mosquera, uscito sconfitto dal braccio di ferro ingaggiato a più riprese, Esposito non è riuscito poi a fare altrettanto con il subentrato Gabriel, anche lui in possesso di argomenti validi per affrontare un duello di quel tipo. Ha dunque soltanto sfiorato il gol che sarebbe stato il giusto premio per l’ennesima risposta positiva fornita a Cristian Chivu".

Proprio Pio sembra l'attaccante più in forma del momento e si candida per una maglia da titolare domani contro il Pisa. Nel suo futuro resta solo l'Inter, con buona pace di quei tifosi inglesi che nelle ultime ore ne hanno chiesto l'acquisto...