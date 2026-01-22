Secondo il Corsport, considerando soprattutto il poco riposo, è legittimo attendersi qualche novità in ogni reparto in casa Inter in vista della partita di domani.

"In difesa, ad esempio, Bisseck e De Vrij scalpitano nella speranza di avere una chance, così come Carlos Augusto a sinistra è pronto a tornare titolare per far rifiatare uno tra Bastoni e Dimarco - si legge -. In mezzo dovrebbe riposare uno tra Barella e Zielinski, costretti agli straordinari nell'ultima settimana: Mkhitaryan è pronto a raccogliere il testimone. Sucic potrebbe invece avere una seconda chance di fila. A destra, almeno a gara in corso, potrebbe finalmente rivedersi Darmian. In avanti sarà complicato non tenere in considerazione la candidatura di Pio Esposito. Sarà ballottaggio tra lui e Bonny per una maglia al fianco di Lautaro".