Sergio Brio, intervistato da Tuttosport, non ha dubbi: "Questa Juventus è da scudetto. E ultimamente si vede pure un gran bel gioco da parte dei bianconeri a dispetto dei luoghi comuni. Chissà dove sono spariti quelli che criticavano Allegri...".

Qual è il punto di forza di questa Juve?

"Sicuramente la difesa, che prende pochi gol e sta mostrando una grande solidità nei suoi uomini".



Come giudica finora la stagione bianconera?

"La Juve sta facendo un gran bel campionato, pur essendo inferiore ad altre squadre come organico. Sono stati bravi a mettersi alle spalle formazioni forti e ben attrezzate come Milan, Napoli e Lazio".



Merito di Allegri?

"Sicuramente si. È il top player di questa Juventus. Adesso poi si vede anche un gran bel gioco, a dispetto di chi criticava Allegri a inizio stagione. Piano piano sono scomparsi quelli che lo mettevano in discussione...".



E adesso la Vecchia Signora sta iniziando a mettere pressione all’Inter...

"I nerazzurri hanno uno squadrone, però la Juve non fa le coppe. Questo può rivelarsi un vantaggio strada facendo. Giocare solo una volta a settimana ti permette di gestire meglio le energie. E poi quest’anno i bianconeri hanno meno pressioni: non sono loro la squadra da battere e che deve vincere a tutti i costi il campionato. Il che, mentalmente, può aiutare in un testa a testa".