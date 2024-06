Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Leonardo Bonuncci c'è spazio anche per l'analisi della stagione della Juventus, staccata pesantemente dall'Inter campione d'Italia. E il difensore non ha dubbi: "Quando giochi per la Juve non ti puoi accontentare della Champions. La rosa di oggi può competere con chi è arrivato davanti, anche con l’Inter che ha fatto un percorso incredibile. Il valore c’è, nei momenti di difficoltà non è stata tenuta alta l’attenzione".