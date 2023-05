La Repubblica ospita oggi un intervento di Francesco Bonifacio, trent’anni, docente di Sociologia all’università Cattolica, interpellato riguardo allo storico riferimento culturale agli interisti bauscia e ai milanisti casciavit, in una divisione tutta interna alla tifoseria milanese di cui in realtà negli anni non si è trovato riscontro. "A Roma esistono quartieri a maggioranza romanista e altri a forte presenza laziale. A Torino c’era una storica prevalenza granata per chi vantava avi del posto, e bianconera fra gli immigrati.

A Milano no - risponde il docente -. La differenza fra bauscia e casciavìt esiste nelle arti di massa".