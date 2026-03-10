Anche il Corriere dello Sport tratta del day after vissuto ad Appiano Gentile dopo il derby di Milano perso domenica. Secondo il quotidiano, il succo di quanto detto da Chivu alla squadra è "andiamo a prenderci questo Scudetto". Rinviato a oggi il giorno di riposo, troppo importante ritrovarsi subito e parlare per ricompattarsi. L'ambiente è deluso, ma non stanno risuonando allarmi, anche perché la squadra era reduce da 14 vittorie e un pareggio nelle ultime 15 e conserva 7 punti di vantaggio sul Milan: tutti avrebbero firmato per essere a questo punto a 10 giornate dal termine.

Il campo ha però dimostrato che le sfide coi rossoneri vengono vissute con eccessiva preoccupazione. E se l'Inter gioca a ritmo basso e con poca intensità, diventa prevedibile. Diventa quindi obbligatorio sterzare contro l'Atalanta, evitando l'alibi delle assenze che pure c'erano (Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Dumfries subentrato solo nel secondo tempo). Il recupero di questi giocatori, in ogni caso, sarà un fattore prezioso per il rush finale, soprattutto quello del "Toro".

In casa nerazzurra c'è poi un'altra convinzione legata al derby, riguardante il "mani" di Ricci: il rigore era evidente, ma la scelta è non sollevare polemiche o giustificazioni.