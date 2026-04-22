In vista del prossimo Milan-Juventus, Tuttosport ha intervistato Christian Abbiati per parlare della situazione in campionato, delle difficoltà del calcio italiano e anche di quello che sta accadendo alla nazionale italiana, che purtroppo ha mancato di nuovo l'accesso ai Mondiali di calcio, per la terza volta consecutiva.

"Cosa sta sta succedendo alla Nazionale? "Sono molti i motivi di questa crisi ed è difficile analizzarli tutti. Però io partirei dall’idea di Spalletti: ci sono squadre che non hanno giocatori italiani tra i titolari e penso che quanto abbia detto non sia sbagliato, dovrebbe essere obbligatorio mettere in campo un under 19 italiano per dare impulso a tutto il movimento. Manca un po' di coraggio nel lanciarli? Alcune squadre lo fanno, ma sono poche. Per questo, anche se non so se sia praticabile, appoggio l’idea di Spalletti".

Nel prosieguo dell'intervista si parla tanto anche di Milan e Abbiati non frena il suo istinto da tifoso, soprattutto davanti alla domanda su cosa ha funzionato nell'annata dei rossoneri. "Oltre ai derby vinti? Il fatto che per un buon periodo la squadra sia tornata ad avere continuità ad alto livello, il che è un segnale importante per il futuro. Peccato che ci sia stato questo calo nell’ultimo mese, con quelle tre sconfitte contro Lazio, Napoli e Udinese».

