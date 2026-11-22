"Ripartire da dove avevamo finito": questo l'auspicio espresso da Cristian Chivu prima di Atalanta-Inter, augurandosi una versione della sua squadra il più possibile simile a quella migliore della stagione vista contro il Como prima della sosta. E le premesse, alla New Balance Arena di Bergamo, sembrano esserci tutte: gli ospiti vanno al tiro due volte in 4', calciando senza raccogliere dividendi prima con Hakan Calhanoglu e poi con Nicolò Barella. A differenza dei lariani, però, la formazione di Maurizio Sarri non ci impiega 70' per chiamare in causa Pepo Martinez, autore di un intervento di ordinaria amministrazione sul fendente dell'ex Nicola Zalewski. E' un segnale da tenere d'occhio: dopo la buonissima occasione per Francesco Pio Esposito, che manda la sua incornata fuori di un soffio, Franck Kessie fa capire che la Dea in attacco c'è con un tiro impreciso che ha tutti i crismi dell'avvertimento. Il problema, semmai, resta la fase difensiva, come si nota in maniera evidente al al 16': Giorgio Scalvini scarabocchia in area e passa la palla a Nicolò Barella, generoso a offrirla, con il contributo di una deviazione, a Pio Esposito per il più comodo dei tocchi sotto porta. Uno a zero per i nerazzurri di Milano, un regalo di Natale in anticipo, uno dei tanti confezionati dall'Atalanta in questo scorcio di stagione. E il conto delle reti subite nella sola Serie A sale a 21.
I padroni di casa pressano male, andando spesso a vuoto sul palleggio dell'Inter, e costruiscono pure peggio dal basso: Ederson si fa scippare la sfera e innesca l'azione pericolosa dell'Inter che non segna solo perché Marco Sportiello, in campo all'ultimo mihuto per l'infortunato Marco Carnesecchi, ha un riflesso prodigioso sul tiro a colpo sicuro, a due passi dalla riga di porta, di Pio Esposito. Che si 'vendica' pochi secondi dopo mandando in rete con una frustata di testa il cross telecomandato di Dimarco, che sorvola la testa di Scalvini, ancora fuori fase in marcatura. Il 2-0 arriva proprio mentre Chivu è obbligato a fare un cambio forzato: fuori Calhanoglu, vittima di un problema muscolare, dentro Petar Sucic. Una buona e una cattiva notizia, come capita spesso anche in altre circostanze che non siano calcistiche. E siccome le notizie negative non arrivano mai da sole, l'Inter, oltre a perdere il suo metronomo, incassa distrattamente la rete che accorcia le distanze di Eljif Elmas, il cui inserimento è finito fuori dai radar di Bastoni e compagni. CVD, come volevasi dimostrare dopo le sensazioni dei primissimi minuti. Riabbassata la testa alla ricerca del nuovo +2, l'Inter non fa fatica a invadere l'area avversaria con tanti uomini: al 41' c'è pure l'illusione del 3-1 quando Krstovic, nel tentativo di anticipare Pavard, quasi beffa il suo portiere. Due a uno al duplice fischio, con il convincimento che questo non sarà il punteggio finale.
SECONDO TEMPO -
Il convincimento ha la sua concretizzazione al 53', quando scocca il minuto della prima tripletta con l'Inter di Pio Esposito, abile a convertire l'invito visionario di Marcus Thuram nel punto del 3-1. Il movimento fuori linea del classe 2005 è perfetto, così come il tocco con cui beffa Sportiello in uscita. Il centravanti della nazionale va subito a ringraziare Tikus e poi raccoglie l'abbraccio di Lautaro Martinez, entrambi superati nella classifica cannonieri in nerazzurra di questa stagione. La partita è apparentemente chiusa, ma Elmas ci tiene a far presente che manca ancora tanto con un blitz che somiglia tanto a quello del 2-1 ma che ha un epilogo diverso per un salvataggio provvidenziale di un difendente. Per l'ultima mezzora, Chivu sceglie di richiamare in panchina Dimarco e Barella inserendo Akanji e Jones. Semplice gestione delle forze in previsione di un tour de force lungo un mese da qui alla fine dell'anno forse troppo prematura visto il cronometro. La contromossa di Sarri non si fa attendere: Mario Pasalic e Jonathan Rowe al posto di Ederson ed Elmas. Cambiano gli interpreti ma anche il parziale: l'Atalanta accorcia le distanze con Charles De Ketelaere, lasciato solo nell'area piccola con la libertà di appoggiare la palla di testa alle spalle di Martinez, che in precedenza aveva detto no a Krstovic. Neanche il tempo di esultare per il -1 che l'Atalanta imbarca ancora acqua sulla sgasata di Thuram, che salta il portiere e poi viene fermato dalla parata di mano di Zappacosta sulla linea di porta. Fabio Maresca non può fare altro indicare il dischetto, dal quale si presenta Petar Sucic che trasforma dagli undici metri in maniera glaciale dopo un piccolo balzo. Altro doppio vantaggio di serata che va a braccetto con il doppio cambio di Chivu: riecco Lautaro dopo un mese con lui anche Stankovic, entrambi recuperati dopo i rispettivi infortuni. Finita? Macché! Ancora De Keteleare, approfittando di un'Inter che aveva tolto troppo presto le mani dal manubrio per esultare prima del traguardo, scarica il suo mancino sotto la traversa dall'interno dell'area di rigore. La partita è talmente riaperta che l'Atalanta ha il pallone per pareggiare con Pasalic, il cui tiro viene respinto con autorità, a un braccio, da Martinez. Annusando la possibilità del clamoroso pareggio, Sarri butta nella mischia Gianluca Scamacca e Bernasconi. E la situazione per il 4-4 arriva quasi subito: Bastoni commette fallo di mano fermando una sponda aerea di De Ketelaere. Si presenta lo specalista Kessie, che manda la palla dalla parte opposta a quella in cui si tuffa Martinez. Pareggio pazzo a Bergamo. No, l'Inter non è ripartita da dove aveva finito prima della sosta.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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