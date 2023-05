Intervistato da DAZN, Gianfranco Zola, ex fantasista tra le altre di Cagliari e Chelsea, ha inquadrato così Milan-Inter, primo round della semifinale di Champions, in programma mercoledì sera: "Sarà una partita bellissima, tra due squadre in salute - le parole di Magic Box -. Ci sono tanti punti di interesse, siamo tutti in attesa. Peccato per Leao, non so se ci sarà".