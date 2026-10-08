Ospite di 'Golazzo: How Serie A’s glittering past is helping shape its innovative future', il panel dedicato alla Serie A, durante 'Leaders Week London', a Stamford Bridge, Christian Vieri ha parlato così della trasformazione tattica del calcio italiano, ora votato maggiormente a un gioco più offensivo rispetto al passato: "Il catenaccio è finito. Non c’è più catenaccio in Italia. Siamo la Lega senza alcun 0 a 0 nelle prime cinque giornate con una percentuale di gioco effettivo in crescita, un segnale importante", le parole di Bobo.

Per l'ex attaccante dell'Inter, oggi Ambassador di Lega Calcio Serie A, la modernizzazione degli stadi resta decisiva per riportare il nostro campionato ai vertici del calcio mondiale. Impianti moderni significano migliore esperienza per i tifosi, maggiori ricavi da hospitality e nuove risorse da investire nei club: "Quando avremo i nuovi stadi, i club potranno generare più ricavi e investire di più. Tra cinque o sette anni saremo nuovamente molto competitivi", ha concluso Vieri.