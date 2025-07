Quattro consiglieri della maggioranza del Comune di Milano, vale a dire Alessandro Giungi e Rosario Pantaleo del PD, il verde Carlo Monguzzi e Marco Fumagalli della lista Sala, esprimono nuovamente i loro malumori in merito alle notizie sulla vendita dell'area di San Siro a Inter e Milan. I quattro consiglieri, riporta Il Giorno, fanno infatti notare: "Le notizie circa la trattativa tra Comune di Milano e le squadre di calcio milanesi pare abbiano dimenticato un punto importante inserito all’interno di un ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale. Si tratta di 40 milioni di euro richiesti alle squadre in favore di interventi di riqualificazione del quadrilatero di San Siro".

Inoltre, si osserva come "le squadre sembrano impegnate nel chiedere inopportuni sconti al Comune (oltre alla richiesta di intervento per eventuali bonifiche) non avendo ancora ufficialmente chiarito le loro posizioni su San Donato e Assago", riferendosi alle possibili sedi alternative degli impianti di Milan e Inter. "Sarebbe quindi opportuno che vengano chiariti questi due punti prima di procedere oltre nelle trattative così come sarebbe opportuno procedere a discutere la mozione numero 666 depositata sul tema stadio". Un altro esponente della maggioranza, Enrico Fedrighini, contesta la data dalla quale scatterebbe il vincolo sul secondo anello di San Siro: il 10 novembre. Data che agevola solo i club, secondo l’ambientalista.