Ancora una brutta notizia per il mondo del calcio che perde un altro suo storico protagonista. Come rende noto la federcalcio olandese è morto ieri, a 73 anni, Johan Neeskens. L'ex centrocampista, leggenda dell’Ajax e della nazionale oranje, protagonista del calcio champagne olandese, è deceduto improvvisamente mentre si trovava in Algeria per il progetto WorldCoaches della KNVB. "Le parole non bastano per esprimere la gravità di questa perdita" scrive la Federcalcio dei Paesi Bassi.