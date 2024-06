Assoluzione per Federico Dimarco dopo il grave errore che è costato all'Italia il gol dello svantaggio di Nedim Bajrami nel match contro l'Albania da parte di Francesco Totti, che ai microfoni di Sport Mediaset spiega il suo punto di vista: "La tensione lo ha tradito? Può essere un po' tutto, è stato un episodio che può succedere. Ma si è ripreso alla grande, ha fatto una buona prestazione. Sono contento per lui e soprattutto per il gruppo".

Totti commenta anche la performance straordinaria di Nicolò Barella: "Siamo rimasti tutti col fiato sospeso fino alla fine per sapere se poteva partecipare all'Europeo. Invece ha recuperato, è l'uomo in più di questa Nazionale". Elogi anche per Davide Frattesi e Gianluca Scamacca: "Oltre ad essere due grandi persone sono due grandi giocatori. Hanno dimostrato durante il campionato di essere all'altezza, stanno bene fisicamente e il mister li schiera entrambi. Spero che dalla prossima partita possano fare ancora di più".