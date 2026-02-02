Arrivano altre dichiarazioni di Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, che anche ai microfoni di Sky Sport commenta la cessione di Yanis Massolin all'Inter: "È un giocatore speciale, con grande fisicità, 1.97, grande qualità tecnica, mancino. Non lo si vede quotidianmante sui campi uno così, l’Inter credo che con questo investimento lungimirante, e con un percorso di formazione nel calcio italiano, può trovare un giocatore particolare. Diciamo che è un giocatore che deve ancora finire l’evoluzione, si sta esprimendo bene da mezzala ma può fare anche il trequartista, per certi versi ricorda Josip Ilicic, per altri Adrien Rabiot. Sicuramente è un ragazzo che ha grande intelligenza dentro e fuori dal rettangolo di gioco, questa è la più grande garanzia per il suo futuro”.

Catellani vede in Massolin l'emblema della crescita dei Canarini: "Quello sicuramente, sono fortunato a poter lavorare per un club del genere, con questa visione. L’investimento su Yanis rappresenta questo, abbiamo visto oltre. Questo è un club che sta crescendo giorno dopo giorno, che a breve avrà un centro sportivo tra i più belli d’Italia. Adesso ci dobbiamo rituffare sul campionato, sabato si giocherà Modena-Sampdoria, ovvio che i risultati faranno la loro parte”.