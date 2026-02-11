CALLIGARIS 7 - Dopo lo svarione di Trieste oggi è perfetto. Domina l'area di rigore in uscita alta, salva tutto su Rocca nell'unica vera occasione della partita del Lumezzane. Un'uscita fondamentale, che evita che la gara si metta in salita.
CINQUEGRANO 6,5 - Sempre più sicuro in questo ruolo di terzo di difesa. Prezioso come esterno aggiunto quando l'Inter U23 attacca, puntuale in copertura. Non era facile riuscire a limitare Iori con costanza, tolte un paio di situazioni in cui ha faticato ha comunque fatto bene.
PRESTIA 6 - Spesso a duello con gli attaccanti ospiti, riesce ad avere la meglio in alcune situazioni, in altre invece hanno la meglio gli avversari. Peccato per la parata di Drago sul bel colpo di testa.
STANTE 6,5 - Destra, sinistra, al centro: oggi è la seconda opzione e lui comunque gioca una buonissima partita. Affidabile e duttile, raramente sbaglia. Sicuramente avere un difensore del genere a disposizione è molto importante.
COCCHI 6 - Attento in fase difensiva, arriva al cross in alcune situazioni mancando di precisione. Non benissimo anche sui piazzati, dove sicuramente serviva qualcosa di diverso per sbloccare la partita.
BOVO 6 - Partita in cui fa sentire la sua presenza a centrocampo, pur senza particolari spunti offensivi. Puntuale invece in copertura, dove dà il suo apporto alla causa. Dal 69' BERENBRUCH 6,5 - Entra bene in partita, complice anche la necessità di qualità per provare a scardinare la difesa avversaria. Peccato per il mancato assist per La Gumina.
FIORDILINO 5,5 - Partita in cui raramente riesce a dare ritmo alla manovra nerazzurra. Spesso appare nervoso, complice anche una gara che stenta a decollare. Può fare decisamente la differenza, oggi non ci è riuscito. Dall'83' KACZMARSKI S.V.
TOPALOVIC 6 - Spesso coinvolto, non manca lo spirito di iniziativa. Allo stesso tempo, raramente riesce a incidere in modo concreto sulla partita. Da uno come lui è legittimo aspettarsi qualche lampo in più, anche in una gara sufficiente come quella di stasera. Dal 75' MOSCONI 6 - Entra con piglio ma fatica a trovare la sua posizione: comprensibile visti i pochi minuti sin qui in U23.
KAMATE' 6,5 - Nel primo tempo manca forse un pizzico di qualità, nella ripresa invece sale decisamente di tono. Come normale che sia la squadra si affida tanto a lui per cercare di sbloccarla, lui riesce a mettere un gran cross per Lavelli ma Drago cancella tutto. Nel finale, comprensibilmente, perde efficacia, con le energie che vengono meno.
LA GUMINA 5,5 - Troppo poco. Il piattone al 78' è la prima occasione tangibile che lo coinvolge e lui non trova la porta. Era difficile, sicuramente, ma uno come lui ha la classe per fare gol in una situazione simile. Non basta per arrivare alla sufficienza. Dall'83' IDDRISSOU S.V.
LAVELLI 6.5 - Parte forte con una bella iniziativa personale fuori di poco. Poi, nella ripresa, due fiammate: il duello vinto con conseguente espulsione di Deratti e il bel colpo di testa su cui Drago fa un grande miracolo. Peccato, avrebbe meritato il gol. Dall'83' AGBONIFO S.V.
Mister Stefano VECCHI 6 - Prestazione positiva, peccato per il risultato. I cambi forse sono tardivi, ma ci sta non voler rinunciare a La Gumina, capocannoniere della squadra, e Lavelli, oggi in buona serata. Convincente invece la scelta di correggere la posizione di Topalovic, troppo largo nel primo tempo. L'Inter U23 ora deve migliorare, come detto dal suo allenatore, nel riempire l'area di rigore.
Autore: Alessandro Savoldi
