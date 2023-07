Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport ripercorrendo brevemente l'ultima stagione vissuta dall'Inter, squadra della quale è grande tifoso: "È stata effettivamente una stagione incredibile. Posso soltanto augurarmi di ripeterla. Poi, chiaro che sarebbe bello rivincere lo Scudetto con Simone Inzaghi che si è dimostrato valido".

C’è un calciatore che l’ha appassionata in questa squadra?

"So che in questo momento particolare può sembrare strano, ma a me Romelu Lukaku è sempre piaciuto. Di più ora non si può dire. Poi sicuramente anche Nicolò Barella è un gran calciatore. Ma l’idolo resta sempre e solo uno, il baluardo: Javier Zanetti. È lui l’interista del cuore".