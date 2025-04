Nei precedenti quattro derby stagionali non ha mai perso e ha bisogno di prolungare questa serie per mantenere centrare la finale di Coppa Italia. Il Milan affronta l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo il pareggio di tre settimane fa, ma i bookies vedono in pole i campioni d'Italia, da calendario padroni di casa: l'1 si gioca a 1,95 su Better e Goldbet contro il 3,70 del colpo rossonero. Proposto a 3,55 il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari. Le ultime sfide con in campo la squadra di Simone Inzaghi e quella di Sergio Conceiçao si sono concluse con meno di tre reti complessive, come del resto gli ultimi due derby: stavolta a San Siro, però, gli esperti puntano sull'Over, proposto a 1,65, con l'Under, invece, valutato a 2,10. Le ultime due stracittadine sono terminate 1-1, il risultato esatto giudicato più probabile anche mercoledì visto che è fissato a 6,25. Il 2-1 e 1-0 sono proposti nell'ordine a 8,50 e 9, mentre un 2-3 rossonero - come nella finale di Supercoppa - si gioca a 35.

Dopo aver segnato per tre partite di fila, Lautaro Martinez è rimasto a secco nella trasferta di Bologna: il ritorno al gol del Toro, già a segno 9 volte in carriera contro il Milan paga 2,25 mentre la presenza nel tabellino dei marcatori di Marko Arnautovic - che dovrebbe far coppia con il capitano - vale 2,75. Conceicao dovrebbe riproporre Tammy Abraham come terminale offensivo: il primo gol dell’inglese come all’andata è offerto a 8, stessa quota del suo ultimo gol nel match come nella Supercoppa di Riad.