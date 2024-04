Grave incidente d'auto per Gianni Petrucci, 78 anni, presidente della Federbasket, ex presidente del Coni ed ex sindaco di San Felice Circeo. A bordo della sua Maserati anche la moglie Raffaella. Petrucci è stato trasportato con l’eliambulanza al San Camillo di Roma e sottoposto a una tac alla testa. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita: è lucido e collaborativo con il personale medico. La donna è stata invece portata al Policlinico Tor Vergata: per lei solo contusioni.

L’auto, che si stava dirigendo verso Valmontone, paese d’origine di Petrucci, è finita giù da una scarpata: la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Lo riferisce Repubblica.