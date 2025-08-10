È fatta per Koni De Winter al Milan. Lo riferisce Matteo Moretto, spiegando che è stato raggiunto un accordo verbale con il Genoa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Ultimi dettagli burocratici prima di dare il via libera al difensore belga per svolgere le visite mediche. Il Diavolo ha dunque chiuso un'operazione immediata, visto l'addio di Thiaw in direzione Newcastle. Anticipata la concorrenza dell'Inter.