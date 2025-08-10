Proseguono le turbolenze relative alla gestione delle presenze allo stadio per la stagione che va ad iniziare: adesso le polemiche riguardano la decisione da parte dell'Inter di vietare la possibilità di introdurre i bandieroni allo stadio durante le partite casalinghe, scelta che ha sollevato parecchie perplessità e polemiche, in particolare tra gli Inter Club che richiedono con forza di rivedere questa direttiva.

Ad alzare la voce in particolare sono gli storici club di Brugherio e Abbiategrasso che hanno pubblicato un comunicato nel quale si chiede "di individuare una zona alternativa dello stadio che consenta il montaggio e smontaggio delle bandiere e il loro ricovero durante la partita, così da non perdere quella componente di colore e passione che anima e accompagna da anni le partite casalinghe della nostra Beneamata".