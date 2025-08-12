C'è un'idea "romantica", come la definisce La Gazzetta dello Sport nella propria edizione online, che porta a un ritorno in Serie A di Gianluigi Donnarumma. In realtà, però, le nostre grandi non hanno la forza economica per provarci, anche se Inter e Juventus ci hanno fatto un pensierino. Entrambi i club, tra l'altro, sono già coperti nel ruolo di portiere.

L'approdo in Premier League sembra più naturale, ma Chelsea e Manchester United hanno problematiche da risolvere e diventa complicata una trattativa in venti giorni. Allo stesso modo sarebbe complicato per il Real Madrid, anche perché i rapporti col Paris Saint-Germain non sono ottimi.

Diventa quindi reale la possibilità che Donnarumma decida di restare e accettare le scelte di Luis Enrique. Senza obiettare. E poi cambiando maglia eventualmente a gennaio o addirittura a parametro zero alla fine della stagione appena cominciata.