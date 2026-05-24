Un filo nerazzurro viaggia per quasi 14mila chilometri, sorvola l'Oceano Indiano e collega Milano a Perth, nell'Australia occidentale. Il tutto, nel nome della festa per il ventunesimo Scudetto dell'Inter: in questo fine settimana, la città che ad agosto ospiterà proprio la squadra di Cristian Chivu per due grandi sfide contro Milan e Juventus si è tinta infatti dei colori sociali dei campioni d'Italia, per celebrare la doppietta nazionale 2025-26 dei nerazzurri e per creare hype in vista delle due amichevoli che si giocheranno all'Optus Stadium nell'ambito del festival Calcio Italiano che vedrà coinvolto anche il Palermo.

Tutta una città si è tinta di nerazzurro


L'evento di illuminazione che coinvolgerà tutta la città ha visto i principali monumenti di Perth illuminati con il celebre nerazzurro dell'Inter, collegando l'Australia Occidentale ai festeggiamenti del club a Milano e offrendo ai tifosi locali un assaggio anticipato di una delle squadre di calcio più importanti del mondo prima del loro arrivo a Perth. Tra i punti di riferimento si annoverano Fraser Avenue a Kings Park, il Municipio, il ponte d'accesso ad Adelaide Terrace, il Trafalgar Bridge e lo stesso Optus Stadium. Con biglietti per adulti disponibili a partire da 49,80 dollari e oltre la metà dei posti disponibili a meno di 100 dollari, gli organizzatori stanno posizionando il festival Calcio Italiano come un evento di grande rilievo sia per gli appassionati di calcio che per l'intera comunità dell'Australia Occidentale.

Sezione: News / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 16:47 / Fonte: Optusstadium.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.