Un filo nerazzurro viaggia per quasi 14mila chilometri, sorvola l'Oceano Indiano e collega Milano a Perth, nell'Australia occidentale. Il tutto, nel nome della festa per il ventunesimo Scudetto dell'Inter: in questo fine settimana, la città che ad agosto ospiterà proprio la squadra di Cristian Chivu per due grandi sfide contro Milan e Juventus si è tinta infatti dei colori sociali dei campioni d'Italia, per celebrare la doppietta nazionale 2025-26 dei nerazzurri e per creare hype in vista delle due amichevoli che si giocheranno all'Optus Stadium nell'ambito del festival Calcio Italiano che vedrà coinvolto anche il Palermo.

Tutta una città si è tinta di nerazzurro



L'evento di illuminazione che coinvolgerà tutta la città ha visto i principali monumenti di Perth illuminati con il celebre nerazzurro dell'Inter, collegando l'Australia Occidentale ai festeggiamenti del club a Milano e offrendo ai tifosi locali un assaggio anticipato di una delle squadre di calcio più importanti del mondo prima del loro arrivo a Perth. Tra i punti di riferimento si annoverano Fraser Avenue a Kings Park, il Municipio, il ponte d'accesso ad Adelaide Terrace, il Trafalgar Bridge e lo stesso Optus Stadium. Con biglietti per adulti disponibili a partire da 49,80 dollari e oltre la metà dei posti disponibili a meno di 100 dollari, gli organizzatori stanno posizionando il festival Calcio Italiano come un evento di grande rilievo sia per gli appassionati di calcio che per l'intera comunità dell'Australia Occidentale.