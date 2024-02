Dopo la vittoria in Europa League contro il Rennes, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha parlato anche sul campionato e sulle aspettative e speranze in ottica scudetto: "Credo sia inutile parlare ancora di Champions. Dalla delusione dell'eliminazione ci siamo dati un obiettivo, vale a dire fare del nostro meglio. La partita di stasera non era semplice, loro stanno bene in campo. Erano in un grande momento di forma. Ci siamo presi il vantaggio che volevamo, ma non è ancora finita" ha detto a Sky.

Sul momento della squadra:

"È un buon momento, ma nel calcio non bisogna mai rilassarsi. Stiamo facendo bene in questo 2024. Vogliamo continuare così, ma già domenica sarà una gara difficile. Stiamo bene di testa e si vede, questo può far la differenza".