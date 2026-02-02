Arriva anche il comunicato del Modena che certifica l'acquisto da parte dell'Inter di Yanis Massolin, che rimarrà alla corte di Andrea Sottil fino a giugno. Oltre a ribadire la formula, i Canarini ricordano come nei suoi primi sei mesi con la maglia gialloblu Massolin ha collezionato 14 presenze, mettendo a referto un gol tanto pregevole quanto decisivo nei minuti finali della trasferta di Frosinone, oltre a due assist.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Yanis per il traguardo raggiunto, augurandogli il meglio per il prosieguo della stagione e per il futuro percorso professionale.

Sezione: News / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 20:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
