Florin Manea, procuratore di Radu Dragusin, è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it riguardo alla situazione di mercato del suo assistito. "Radu mi ha detto che nel partire adesso gli sembra di lasciare al Genoa la cosa non finita. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier League. Lui non sente la pressione, prima della partita dell’Inter gli ho detto che tutto il mondo lo avrebbe guardato, ma lui mi ha detto che la pressione gli fa bene, lo fa essere più attento e motivato. Alla fine si vedrà: noi non abbiamo fretta di andare da nessuna parte".