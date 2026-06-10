Nei giorni scorsi il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni aveva ritenuto non di propria competenza la verifica sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio, la cui assemblea elettiva è fissata per il 22 giungo prossimo. È quanto dichiarato in una pronuncia che rispondeva alla richiesta di parere formale, richiesto quattro giorni fa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in seguito ad un'interrogazione parlamentare in relazione all'applicazione delle norme sul 'pantouflage' nelle cariche apicali del sistema sportivo.

Malagò: "Il parere è molto chiaro, non ci sono problemi di candidabilità"

"Il parare è molto chiaro, dice che non ci sono problemi di candidabilità a livello sportivo e che non hanno una diretta competenza. Chiunque avesse conoscenza della materia sapeva che non era il collegio garanzia l'interlocutore". Così Malagò commenta, a margine della presentazione dei mondiali di wakeboard, il parere chiesto dal ministro Abodi al Collegio di Garanzia sulla ineleggibilità dell'ex n.1 del CONI alla presidenza della FIGC. "Mi ha fatto piacere che il Collegio abbia espresso assoluta convinzione sulla candidabilitá" ha poi aggiunto Malagò, come riporta l'ANSA.