La vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, firmata dalle reti di Petar Sucic e Lautaro Martinez, permette all'Inter di compiere un passo importante non soltanto in Champions League, ma anche sul piano economico. Il successo contro i tedeschi ha infatti garantito alla società nerazzurra altri 2,1 milioni di euro di premi UEFA, portando il totale dei ricavi già assicurati dalla competizione a 62,8 milioni. Un risultato significativo, che conferma il peso della partecipazione alla massima competizione europea sui conti del club di viale della Liberazione.

Inter, 62,8 milioni dalla Champions: unica italiana nella top 10

Secondo i dati elaborati da Football Meets Data dopo la quinta giornata della fase campionato, l'Inter occupa il nono posto nella classifica delle società con i maggiori premi UEFA già garantiti. Prima della sfida contro lo Stoccarda, il bottino nerazzurro ammontava a 60,7 milioni. La vittoria ha consentito di raggiungere quota 62,8, avvicinando ulteriormente alcune delle principali potenze europee. L'Inter è inoltre l'unica formazione italiana presente nelle prime dieci posizioni, a soli 500mila euro dal Borussia Dortmund e a un milione dal Barcellona.

Champions League, la classifica dei premi UEFA: PSG davanti a tutti

In testa alla graduatoria figura il Paris Saint-Germain, seguito da Real Madrid e Liverpool. Questa la top 10 aggiornata:

1 PSG 76,2 milioni €

2 Real Madrid 75,1 milioni €

3 Liverpool 72,8 milioni €

4 Manchester City 69,1 milioni €

5 Bayern Monaco 68,7 milioni €

6 Arsenal 68 milioni €

7 Barcellona 63,8 milioni €

8 Borussia Dortmund 63,3 milioni €

9 Inter 62,8 milioni €

10 Manchester United 58,4 milioni €

Inter, il bottino Champions può crescere ancora

I 62,8 milioni già garantiti rappresentano soltanto una base di partenza. La stima di Football Meets Data considera infatti esclusivamente i premi acquisiti, senza includere eventuali ricavi legati ai risultati futuri. Con altre tre partite ancora da disputare nella fase campionato, l'Inter potrà incrementare ulteriormente gli introiti attraverso nuovi successi, il piazzamento finale e l'eventuale accesso alla fase a eliminazione diretta. A queste cifre andranno inoltre aggiunti gli incassi del botteghino e gli introiti commerciali, non compresi nel conteggio.