Chiara sfavorita nel doppio incrocio con il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League, la Lazio non si dà per vinta a priori. Lo ha fatto intendere a chiare lettere Maurizio Sarri, parlando così durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida d'andata contro i bavaresi: "Se partiamo dal presupposto che sarà impossibile, partiamo già sconfitti - le parole del tecnico biancoceleste -. Non dobbiamo ragionare così, ma avere entusiasmo e fiducia: è una partita bella da vincere. Ci proviamo a tutti i costi, con una bella faccia tosta.

Quando c’è da soffrire, bisogna farlo tutti insieme. Domani ci saranno momenti difficili, dobbiamo superarli. È inevitabile quando affronti squadre come il Bayern. Dobbiamo fare il contrario di quello che abbiamo fatto con l’Inter in Supercoppa".