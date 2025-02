"Siamo sempre fiduciosi e ottimisti, siamo dispiaciuti perché ci tenevamo per i tifosi e per la società". È questo il primo commento di Marco Baroni in conferenza stampa sull'eliminazione dalla Coppa Italia incassata dalla sua Lazio dopo il ko di San Siro con l'Inter: "La rabbia è un sentimento che non ti porta mai da nessuna parte, può stare lì momentaneamente ma devi avere dei sostegni forti - dice il tecnico biancoceleste -. Dobbiamo pensare alle cose che possiamo migliorare e cambiare", riporta TMW.

Le due partite senza segnare sono legate anche all'assenza di Castellanos?

"Il gol è responsabilità del collettivo, non del singolo. Abbiamo spesso sottolineato come in tanti sono andati in gol, certamente Taty è un giocatore importante. Noi dobbiamo sempre avere una grande produzione offensiva, la chiave è nel collettivo non nelle individualità. Abbiamo bisogno di questo, c'è fiducia e c'è convinzione. La squadra sa quello che deve fare".

Cosa pensa delle tante polemiche arbitrali degli ultimi mesi?

"Credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi, non solo le squadre. La stessa attenzione che rivolgo verso la mia squadra la avranno gli organi competenti per migliorare o puntualizzare qualcosa. Il tema è che ci sono dei regolamenti e ci dobbiamo muovere tutti all'interno di quei regolamenti. Il calcio non è mio, non è delle società, ma della gente".