Il 29 gennaio, in occasione della partita di Champions League Inter-Monaco, sarà vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nel centro di Milano, nello specifico nelle seguenti strade e zone del capoluogo lombardo: Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, piazza Castello, Foro Buonaparte, in zona Darsena e Navigli, nella zona di corso Como e nella zona Sempione.

Il divieto, disposto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 20. Divieto che riguarderà anche la zona di San Siro, ma dalle ore 12 alle ore 24. Sarà vietata, spiega la Prefettura, "anche la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante".