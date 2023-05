Un arresto e diversi provvedimenti Daspo per aggressioni agli addetti alla sicurezza dello stadio: Inter-Milan di Champions League si chiude anche con degli episodi legati alla cronaca. Il più grave di tutti ha comportato l'arresto di un tifoso milanista di 18 anni. La polizia di Stato lo ha bloccato per resistenza e violenza e lesioni a pubblico ufficiale e ingresso illecito all’impianto sportivo.

Per lui, un marocchino, è scattato anche un Daspo di 3 anni. Daspo di un anno per un 19enne tifoso dell’Inter che, oltrepassati i tornelli senza biglietto, è stato notato e bloccato dallo steward che ha ricevuto un pugno. Il ragazzo è stato prontamente allontanato dallo stadio. A un cittadino italiano di 28 anni, tifoso nerazzurro, invece, la misura prevede il divieto per 2 anni per aver commesso violenza nei confronti di uno steward e resistenza a pubblico ufficiale.