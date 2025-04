Serate europee pazze e al cardiopalma a Dortmund e a Birmingham, dove il Borussia e l'Aston Villa hanno dato, rispettivamente, filo da torcere a Barcellona e PSG che soffrono, perdono ma resistono ai fini dei risultati totali e conquistano le semifinali di Champions League.

I francesi passano in doppio vantaggio con Hakimi e Mendes, ma l'Aston Villa ci crede e rimonta il match con Tielemans, McGinn e Konsa che provano a scrivere l'impresa. I transalpini però resistono a pressione e attacchi della squadra di Emery, tempo e fortuna non regalano il quarto gol che riapre ufficialmente i giochi, finisce 3-2 al Villa Park: PSG tra le migliori quattro d'Europa.

Serata storta per il Barça che non replica la gara in scioltezza dell'andata e soffre in casa del BVB, dove i padroni di casa passano in vantaggio con Guirassy dagli undici metri che ci prende gusto e ne fa altri due sottoscrivendo una tripletta personale e di squadra che fa tremare i catalani. Gli spagnoli riescono però a sottoscrivere il tabellino al netto delle difficoltà e mantengono una distanza di sicurezza che i tedeschi non riescono ad annullare nonostante la grandissima gara giocata sotto il supporto del muro giallo: non si va oltre il 3-1 al Signal Iduna Park, Barcellona seconda semifinalista di serata e della stagione. La squadra di Flick affronterà la vincente tra Inter e Bayern Monaco.