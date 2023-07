Aumentano, anche se lentamente, le possibilità che anche Joaquin Correa, come Marcelo Brozovic, lasci l'Inter direzione Arabia. Secondo Sportitalia l'attaccante argentino, che recentemente ha mostrato segnali d'apertura a un trasferimento fino a quel momento negato a prescindere, sarebbe al centro di una vera e propria trattativa che potrebbe diventare concreta qualora non ci fossero, per lui, prospettive di rimanere in Europa.