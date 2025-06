Nicolò Barella e Alessandro Bastoni titolari in Norvegia-Italia, solo panchina per Davide Frattesi. Per il resto tutto confermato, con l'esordiente Coppola al che avrà il compito di fermare Erling Haaland.

Ecco le formazioni ufficiali:

Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Selvik, Ostigard, Berg, Larsen, Gundersen, Pedersen, Aasgaard, Donnum, Schjelderup, Bobb, Johnsen. Commissario tecnico: Stale Solbakken.

Italia (3-4-2-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Raspadori, Tonali; Retegui. A disposizione: Meret, Carnsesecchi, Dimarco, Gatti, Ricci, Orsolini, Casadei, Rugani, Frattesi, Lucca, Ranieri, Cambiaso. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.