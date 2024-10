Dopo i pareggi contro Colombia e Venezuela, l'Argentina intende tornare al successo e nel mirino ha messo la Bolivia: kick-off stanotte alle 2 italiane, stadio Monumental di Buenos Aires.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in campo dovrebbe andare dall'inizio anche Lautaro Martinez, dentro solo nel finale nel pari in Venezuela di pochi giorni fa. "Il Toro è una delle armi da primato, nel girone sudamericano, per scongiurare l'eventuale assalto della Colombia impegnata oggi in tarda serata contro il Cile sistemato in fondo alla classifica", si legge.

CLASSIFICA : Argentina 19; Colombia 16; Uruguay 15; Brasile 13; Ecuador e Bolivia 12; Venezuela 11; Paraguay 10; Perù 6; Cile 5.