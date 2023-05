In vista della Finale di mercoledì che si giocherà a Roma tra Fiorentina e Inter, la Gazzetta dello Sport svela alcuni dettagli che faranno da cornice al tanto atteso evento che ospiterà la Capitale. La Rosea 'spoilera' in primis quelle che saranno le divise che indosseranno le rispettive squadre: ad avere priorità di scelta è la squadra di 'casa', ovvero la squadra di Vincenzo Italiano che "ha scelto la classica maglia viola, mentre l'Inter non indosserà la terza maglia, quella gialla, ma la seconda".

Ad assistere all'ultimo atto di Coppa Italia ci saranno in tribuna autorità il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e ovviamente il presidente della Figc Gabriele Gravina, il numero uno della Lega Serie A Casini insieme all'ad De Siervo, il c.t. Mancini, il presidente degli arbitri Pacifici e quello degli allenatori Ulivieri. A rendere tutto ancora più solenne è la visita al Quirinale di una delegazione delle due squadre, ovvero dirigenti, allenatori e alcuni giocatori delle due compagini che domani alle 17 "saranno ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".