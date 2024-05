Francesco Acerbi oggi ha lavorato con i compagni alla ripresa degli allenamenti nerazzurri. Sicuramente un'ottima notizia il rientro del difensore che ha giocato l'ultima partita lunedì 22 aprile, il giorno della conquista del tricolore, segnando l'1-0 nel derby. Poi ha lavorato a parte per combattere la fastidiosa pubalgia e secondo Gazzetta.it ora sta meglio, anche se non è detto che giocherà per forza la gara da ex. Ma è sicuramente una buona notizia anche in ottica Europei, a un mese esatto dall'esordio degli azzurri contro l'Albania.