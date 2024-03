Come Lionel Scaloni ovvierà all'assenza di Lionel Messi è una la domanda che sta caratterizzando il ritiro dell'Argentina in Filadelfia, dove sabato (all'una italiana) è in programma l'amichevole contro El Salvador, al Lincoln Financial Field. Stando alle ultime di formazione riportate da ESPN, se il ct della nazionale campione del mondo dovesse confermare le scelte fatte recentemente, allora si aprirebbe un ballottaggio in attacco tra Ángel Di María e Lautaro Martínez per affiancare Julián Álvarez, ormai diventato perno della formazione titolare.