Ufficializzato il suo passaggio alla Fiorentina, Albert Gudmundsson decide di affidare ad Instagram il suo congedo dal Genoa e dai suoi tifosi dopo due stagioni e mezza in rossoblu: "Ciao Genoani, dirsi addio non è mai facile. Dopo molte riflessioni, ho deciso che era arrivato il momento di intraprendere un nuovo percorso. Credetemi, non è stata una decisione semplice, ma sono convinto che sia quella giusta. Dal momento in cui sono arrivato, la vostra passione e il vostro supporto mi hanno spinto a dare il massimo. I gol e i festeggiamenti con voi saranno ricordi che custodirò per sempre. Ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutto lo staff dico grazie per aver creduto in me e per avermi aiutato a crescere. Il legame che abbiamo creato avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Rimarrò sempre vicino a voi e seguirò con estremo interesse questo straordinario club. Ai fantastici tifosi del Genoa, siete il cuore e l’anima di questo club. Mentre passo al prossimo capitolo, porterò con me lo spirito del Grifone. Grazie mille Genoa, con affetto. Albert".