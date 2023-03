Parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web alla vigilia del match contro la Juventus, il difensore del Friburgo Matthias Ginter si è sbilanciato sui passati rumors che lo volevano nel mirino di alcuni club italiani, in primis l'Inter: "Posso dire che ho avuto molte opportunità, molte opzione ma alla fine ho scelto di tornare alla squadra dove sono cresciuto. Volevo fare qualcosa di davvero speciale nella mia carriera e non c'era nulla di più speciale, per me, che tornare al Friburgo".