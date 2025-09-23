Intervenuta nella Sala delle Colonne della sede di Banco BPM, la capitana della Numia Vero Volley Milano e atleta della Nazionale italiana, Paola Egonu è tornata a citare ancora una volta Lautaro Martinez tra i personaggi di sport con i quali vorrebbe scambiare due chiacchiere. Il perché è facilmente intuibile: la fede interista dell'atleta.

A chi chiederà qualche consiglio?

"Lautaro. Mi piacerebbe incontrarlo di persona per fargli un paio di domande. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra".