Il Cagliari conferma il momento positivo a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter battendo con un secco 4-1 il Frosinone nei sedicesimi di Coppa Italia. Alla Unipol Domus i sardi passano in vantaggio dopo pochi minuti con il rigore trasformato da Gaetano e poi vanificato dal pareggio ciociaro firmato da Vergani. Nella ripresa, però, esce fuori la qualità superiore dei sardi che strappano il pass per gli ottavi con la rete dell'ex di Borrelli e con quelle di Felici e del giovane Cavuoti. Nel prossimo turno i rossoblu se la vedranno con il Napoli.