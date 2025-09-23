Le pesanti parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, che nel dopo gara del Bentegodi ha contestato platealmente l'arbitraggio di Antonio Rapuano non sono piaciute al designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Che, nel corso della nuova puntata di 'Open VAR' su DAZN ha invitato il tecnico croato ad una maggiore misura nelle sue dichiarazioni: "Io non discuto mai le parole degli allenatori, peraltro in questo caso Tudor ha anche ragione, ma dico sempre di non esagerare con i termini: non fanno bene a nessuno, siamo qua e chiedo sempre massima collaborazione. Cito il comportamento di Patrick Vieira, ha subito un rigore contro ed è stato anche espulso, ma si è comportato in maniera diversa. Altrimenti diventa una gazzarra”