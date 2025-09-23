L'ufficialità diramata oggi che mette nero su bianco la stretta di mano di Inter e Milan con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, è tutto fuorché casuale. Giovedì prossimo infatti il Consiglio comunale di Milano comincerà la discussione che dovrà portare lunedì prossimo alla risposta da fornire ai due club dopo la proposta di acquisto che scadrà martedì. Se la votazione finale propenderà per il sì, Inter e Milan diventeranno proprietari dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, e potranno procedere con il progetto di demolizione prima di attuare quello di edificazione del nuovo impianto.

"Un progetto che dovrà essere approvato e soprattutto dovrà superare i molti ricorsi che già si annunciano all'orizzonte. Se il Consiglio comunale invece voterà no, San Siro resterà in piedi - con il secondo anello protetto dal vincolo - e i club dovranno pensare a costruire altrove" si legge sulla Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "L'ipotesi che l'Inter segua il Milan a San Donato diventerebbe immediatamente tema di discussione. L'avvio delle attività, con i primi step relativi al concept design e al progetto preliminare, sarà subordinato al completamento dell'acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro da parte dei Club. Questo, evidentemente, è il punto: se lunedì il Consiglio voterà contro, Foster e Manica rimetteranno le matite nel cassetto".