Le dichiarazioni di Conte nel post partita di Napoli-Pisa lasciano perplessi. Anche Allegri e Tudor hanno iniziato a mettere pressioni al sistema arbitrale, mentre l'Inter continua ad adottare un atteggiamento passivo. Servirà di più in un campionato dove ogni punto sarà importante.

Sezione: Web Tv / Data: Mar 23 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
